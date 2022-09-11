Глава Єврокомісії: українці виборюють своє майбутнє, ЄС допоможе з відновленням

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу, повідомляє Новое время.

Про це вона написала у Twitter.

"Українці мужньо борються за своє майбутнє. Вони також виборюють наші спільні цінності. ЄС був на їхньому боці з першого дня війни Росії. Ми допоможемо відновити Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС" , — йдеться в повідомленні.

На початку липня на конференції у Лугано було представлено план відновлення України. За підрахунками українського уряду, щоб оговтатися від війни, Україні потрібно щонайменше $750 млрд, десять років інтенсивного марафону реформ та офіси європейських кураторів у всьому світі.