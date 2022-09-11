Енергоатом: російські ракети знову впали неподалік Південноукраїнської АЕС
У неділю, 11 вересня, російські військові вчергове здійснили обстріл Вознесенська Миколаївської області, що у 30 км від Південноукраїнської АЕС, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".
"Не виключено, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, російська армія вдарила 11 вересня по Вознесенську Миколаївської області. У місті після вибухів помітили дим. Постраждали двоє людей.