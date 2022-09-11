Байден відмовився коментувати дії ЗСУ

Президент США Джо Байден відмовився коментувати дії українських військ у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Лідер США під час виступу також підкреслив, що поінформований про ключові дії українських військ.

Нагадаємо, що 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee та ін.

Також раніше стало відомо, що російські окупанти пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують свій успішний контрнаступ, зокрема, в Харківській області, де звільнено від росіян вже близько 40 населених пунктів.