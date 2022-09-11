Стефанішина пояснила, від чого залежить вступ України до ЄС

Стефанішина пояснила, від чого залежить вступ України до ЄС

Україна може не потрапити в ЕС до 2024 року.﻿ Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Якщо б це рішення залежало виключно від України, то я б могла спрогнозувати, що у 2024 році Україна могла б почати приєднуватися до ЄС. Але це залежить не тільки від України. Навіть, якщо ми виконаємо угоду про асоціацію, навіть, якщо ми виконаємо всі 7 рекомендацій та почнемо переговори про членство, то на кожному цьому етапі нам потрібно буде мобілізувати єдність 27 країн ЄС, і для початку перемовин, і для завершення перемовин, і для приєднання до ЄС, для відкриття фінансування внутрішнього", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, це означає, що той досвід по отриманню статусу кандидата, який має Україна треба повторювати багато разів протягом всього періоду до приєднання до ЄС.

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