Франція і Румунія допоможуть Україні з експортом зерна

Франція і Румунія завтра підпишуть двосторонню угоду, яка має полегшити експорт зернових з України сухопутними маршрутами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

"Завтра я підпишу угоду з Румунією, що дозволяє Україні вивозити ще більше зернових" , - повідомив французький міністр.

За його словами, експортовані по суші зернові з України підуть в Європу і країни, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї, яким вони потрібні для їжі і практично для виживання.

Нагадаємо, що 9 вересня в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".

Також повідомлялося, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.