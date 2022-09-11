У Чорногорії пропонують скасувати безвіз для росіян

Чорногорія як кандидат у члени Євросоюзу повинна підтримати візові обмеження, які запроваджують проти громадян Росії, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич.

Глава МЗС впевнений, що Чорногорія повинна бути на стороні ЄС, навіть коли йдеться про санкції проти Росії. Тому міністр пропонує уряду скасувати безвізовий режим з РФ.

"Чорногорія є відданим партнером Європейського союзу, і наша країна повинна бути повністю солідарна з ЄС у цьому рішенні, як це було досі" , - сказав Кривокапич.

Варто зазначити, що між Чорногорією та Росією з 2008 року діє угода про безвізові поїздки. Домовленість була ухвалена для розвитку туризму. Росіяни можуть в'їхати до Чорногорії і перебувати протягом 90 днів.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. Рішення почне діяти з 12 вересня цього року.