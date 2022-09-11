"Укренерго" розрахувалась з "зеленою" генерацією менш ніж на третину - нардеп

"Укренерго" менш ніж на третину розрахувалась з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії за вже вироблену електрику, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це заявив нардеп Олексій Кучеренко.

"З 1 січня по 1 серпня 2022 року "Укренерго" спрямувала 5,4 млрд гривень на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел" , - йдеться у зверненні.

Таким чином, "Укренерго" погасила 28% свого боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Станом на 11 вересня загальний обсяг заборгованості "Укренерго" складає 13,9 млрд гривень.

Нагадаємо, "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє країні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу.