ГУР: Командування західного угруповання армії РФ відсторонили

Після серії поразок від українських Сил оборони, командування російською армією відправило керівництво західного угруповання військ у відставку.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Причина такого рішення - нищівні поразки в результаті наступу українських Сил оборони. Повідомляється, що надалі командування західного угруповання очолить генерал-лейтенант Олександр Лапін. В цей час він зі своїм штабом перемістився з Луганська в командний пункт західного угруповання.

На сьогодні кадрове рішення про подальше проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердниковим, якого відсторонили від управління військами, знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача Західним у 26 серпня 2022 року, на якому замінив генерал-лейтенанта Сичового і протримався на посаді всього три тижні.

Раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і вже підняли над будівлею міськради українські прапори.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Також ми писали, що українські військові за кілька днів звільнили вже близько 40 населених пунктів в Харківській області.