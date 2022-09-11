Масове відключення світла в областях: що кажуть в "Укренерго"

Росіяни ввечері 11 вересня обстріляли об’єкти магістральних електромереж в північно-східному регіоні України. В результаті чого виникли перебої зі світлом у низці областей, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Пожежі, які здійнялися в результаті обстрілів, наразі ліквідовуються підрозділами ДСНС. Споживачі в районах, де зникло енергопостачання, за можливості переводяться на живлення від резервних ліній електропередачі" , - заявили в компанії "Укренерго".﻿

Як зазначили в "Укренерго", ремонтні роботи на пошкоджених магістральних об'єктах почнуться після того, як загасять пожежі.

"Всі ремонти виконуватимуться в найкоротший термін, щоб якомога раніше відновити надійність енергопостачання споживачів постраждалих від обстрілів районів" , - пообіцяли в компанії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявляла про російські удари по об'єктах інфраструктури.

Крім того, перебої зі світлом вплинули на курсування потягів. "Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримку низки рейсів.