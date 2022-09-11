Затримка поїздів може скласти до 2 годин - УЗ

Низка поїздів затримується через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок обстрілів росіянами критичної інфраструктури. Затримка рейсів складає від 15 хвилин до майже двох годин, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Станом на 22:00

поїзд №163 Харків - Київ вирушив із затримкою 32 хв;

поїзд №1 Харків - Івано-Франківськ затримається на 1 год 45 хв;

поїзд №7 Харків - Одеса має затримку на відправлення 15 хв;

поїзд №17 Харків - Львів затримується на 45 хв;

поїзд №259 Суми - Івано-Франківськ - затримка 38 хв;

поїзд №786 Київ - Шостка - затримка 40 хв.

Зазначається, що ситуація перебуває під повним контролем, посадка й висадка пасажирів продовжуються на всіх вокзалах. Живлення на окремих ділянках уже відновлено.

УЗ повідомляє, що пасажирів приміських поїздів не залишать на станціях - їх саджають у потяги далекого сполучення, які зупиняють на необхідних зупинках.

У Полтавській області приміський рух поновлено, затримки складають до 1 години.

Приміський поїзд зі станції Чаплине до Дніпра поновив рух. Він прямує із затримкою 44 хв, а з Дніпра до Лозової очікує на теплотяг найближчими хвилинами.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом через удари росіян по об'єктах інфраструктури.

Окрім того, "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів через проблеми зі світлом.