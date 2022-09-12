Генерал США оцінив ризик використання Росією ядерної зброї

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що застосування ядерної зброї Росією є малоймовірним, повідомляє Українська правда.

"Є ризик використання Кремлем ядерної зброї в цій ситуації, але я думаю, що це малоймовірно.

… і я не думаю, що Путін чи його найближчі радники налаштовані на самогубство" , - підкраслив генерал.

В іншому дописі генерал запевнив, що США неодмінно відповіли б у разі застосування Росією ядерної зброї, адже "Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим".

"Якщо ми не відповідаємо, вони сміливіші. Відповідь не обов'язково буде ядерною" , – зазначив Ходжес.