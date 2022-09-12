Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,
  • артилерійських систем – 1269 (+6) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 243 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 216 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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