Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2168 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,
- артилерійських систем – 1269 (+6) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 243 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),
- крилатих ракет ‒ 216 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.