ISW: ЗСУ відвоювали майже всю Харківщину у швидкому контрнаступі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області, повідомляє Українська правда.

"Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі

Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відходять з позицій на всій території Харківської області, крім східної частини" , - стверджують аналітики Інтитуту.

На карті Міноборони Росії від 11 вересня підтверджено, що російські війська відходять із населених пунктів навколо міста Харкова, з півночі Харківської області та населених пунктів на західному березі річки Оскіл.

Російські джерела та мілітарі блогери визначили річку Оскіл, яка протікає через Куп’янськ та Ізюм, як нову лінію фронту на осі, – російські війська, ймовірно, також продовжують діяти на східному березі річки Сіверський Донець на південний схід від Ізюма.

Геолокація та кадри із соцмереж підтвердили, що українські війська увійшли до Вовчанська та Великого Бурлука, розрізавши російські наземні лінії зв’язку (GLOC) уздовж траси Т2104, і досягли міжнародного кордону на північ від Харкова.

На геолокаційних кадрах також видно, що 11 вересня українські війська взяли під контроль Ізюм і населені пункти на південь і південний захід.