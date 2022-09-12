ОК "Південь": окремі підрозділи РФ готові скласти зброю
Російські окупанти на правому березі Дніпра готові скласти зброю і перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд. Про це повідомила керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".
За її словами, окупанти намагаються вийти на контакт з українськими військовими, аби почати перемовини.
"Продовжуємо просування, і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами", - пояснила вона.
Вона додала, що наразі розглядається це питання.
"Є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи", - зазначила Гуменюк.