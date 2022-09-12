Литва не оподатковуватиме українських ФОП за двох умов
Оподаткування українських підприємців-переселенців за кордоном лишається не визначеним в більшості країн ЄС. Раніше свою позицію вже висловила Польща, також розʼяснення щодо оподаткування українців, які тимчасово виїхали за межі території України у зв’язку із збройною агресією РФ, опублікувала Литва, повідомляє AIN.ua.
Це стосується фізичних осіб – резидентів України, які зареєстровані підприємцями в Україні (незалежно від системи оподаткування).
Як сказано в заяві, Литва не розглядає таких фізичних осіб як своїх податкових резидентів, не вимагає від них реєстрації підприємцями у Литві, сплати податку від підприємницької діяльності та подання декларації, але лише у разі виконання наступних умов:
- вони прибули до Литви після 24 лютого 2022 року (як відмічають спеціалісти юридичної та аудиторської компанії Crowe, умова виписана не явно, але вона мається на увазі),
- продовжують здійснювати свою діяльність на підставі контрактів, укладених з клієнтами в Україні до прибуття в Литву (тобто важливо, щоб такі особи не укладали у Литві нових контрактів).
При цьому у своєму висновку Литва не посилається на жодні додаткові умови, такі як, місце знаходження центру життєвих інтересів, тривалість перебування у Литві (зокрема, до 183 календарних днів чи довше) тощо.
Як відмічають спеціалісти Crowe, така позиція є досить ліберальною. Відмітимо, що Литва – одна з найбільш дружніх до України країн, яка надає максимальну допомогу, особливо в політичному ключі.