Литва не оподатковуватиме українських ФОП за двох умов

Оподаткування українських підприємців-переселенців за кордоном лишається не визначеним в більшості країн ЄС. Раніше свою позицію вже висловила Польща, також розʼяснення щодо оподаткування українців, які тимчасово виїхали за межі території України у зв’язку із збройною агресією РФ, опублікувала Литва, повідомляє AIN.ua.

Це стосується фізичних осіб – резидентів України, які зареєстровані підприємцями в Україні (незалежно від системи оподаткування).

Як сказано в заяві, Литва не розглядає таких фізичних осіб як своїх податкових резидентів, не вимагає від них реєстрації підприємцями у Литві, сплати податку від підприємницької діяльності та подання декларації, але лише у разі виконання наступних умов:

вони прибули до Литви після 24 лютого 2022 року (як відмічають спеціалісти юридичної та аудиторської компанії Crowe, умова виписана не явно, але вона мається на увазі),

продовжують здійснювати свою діяльність на підставі контрактів, укладених з клієнтами в Україні до прибуття в Литву (тобто важливо, щоб такі особи не укладали у Литві нових контрактів).

При цьому у своєму висновку Литва не посилається на жодні додаткові умови, такі як, місце знаходження центру життєвих інтересів, тривалість перебування у Литві (зокрема, до 183 календарних днів чи довше) тощо.

Як відмічають спеціалісти Crowe, така позиція є досить ліберальною. Відмітимо, що Литва – одна з найбільш дружніх до України країн, яка надає максимальну допомогу, особливо в політичному ключі.