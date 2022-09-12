ОВА: На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з РФ

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.

"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції і тікає вглиб раніше окупованих територій або одразу на територію РФ".

Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ" , - заявив глава ОВА.

У свою чергу, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав, що "метр за метром ЗСУ звільняють Харківську область: це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців".