Медведєв відповів погрозами на заяву Зеленського про переговори

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає "тотальної капітуляції України на своїх умовах", коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни.

"Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з ультиматумами, які висувають.

Цьогорічні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії" , - заявив заступник голови Радбезу РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслив, що поки що ніякі переговори з РФ до завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, тому що вони знають, чого хочуть" , - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони стримуватимуть свої обіцянки. До того ж, спочатку потрібно, щоб РФ залишила українські території і перестала поводитися як терорист, а потім можна буде говорити про дипломатію.