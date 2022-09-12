Новий король Великої Британії вперше звернувся до парламенту

Король Великої Британії Чарльз III виступив перед депутатами парламенту вперше після того, як став монархом, повідомляє Європейська правда.

Його супроводжувала королева-консорт Камілла.

Король заявив, що він глибоко вдячний за співчуття, висловлені членам парламенту та колегами після смерті його матері.

За його словами, Вежа Єлизавети, де розташований Біг-Бен, відзначатиме проходження труни королеви від Букінгемського палацу до парламенту в середу.

Цитуючи Шекспіра, він сказав:

"Як казав Шекспір ​​про колишню королеву Єлизавету, вона була взірцем для всіх живих принців".

Він додав, що його мати "подала приклад самовідданого обов'язку" як монарха, пообіцявши наслідувати її приклад відданості конституційному правлінню.

Після звернення король та королева-консорт вирушать до Единбурга, де труну королеви збираються перенести з палацу Холірудхаус до собору Святого Джайлза.