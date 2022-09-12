ОВА: окупанти завдали удару по Харкову, є поранені (Оновлено)

Сьогодні, 12 вересня, російські війська обстріляли Основ’янський та Київський райони Харкова, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов﻿.

"Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Станом на 13:50 відомо про 4 поранених.

Мер Харкова Ігор Терехов﻿ додав, що через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури.

"Повторюється ситуація вчорашнього ﻿ вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання" , - повідомив мер.

Енергетики, рятувальники та комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

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