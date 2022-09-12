ОВА: окупанти завдали удару по Харкову, є поранені (Оновлено)
Сьогодні, 12 вересня, російські війська обстріляли Основ’янський та Київський райони Харкова, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула", - йдеться в повідомленні.
Станом на 13:50 відомо про 4 поранених.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури.
"Повторюється ситуація вчорашньоговечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання", - повідомив мер.
Енергетики, рятувальники та комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.
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