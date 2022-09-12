Гуменюк: на Херсонщині звільнено декілька населених пунктів

Українські військові деокупували п'ять населених пунктів у Херсонській області. Про це сьогодні на брифінгу заявила﻿ речниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4-х до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться за українським прапором" , - сказала вона.

Йдеться про Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

Гуменюк додала, що окупанти продовжують обстріли цих населених пунктів. Більше того, російські війська замінували частину територій, тому місцевих жителів закликають бути обережними.