Аксьонов заявив про посилення проукраїнських настроїв у Криму

В окупованому росіянами Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" на публічних заходах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні.

Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства.

Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять".

Аксьонов уточнив, що це буде кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнюватимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.