Міськрада: В Ізюмі від російських обстрілів загинула тисяча жителів

Щонайменше тисяча мешканців Ізюма загинула внаслідок російських обстрілів і авіаударів, але ще більше – через ненадання медичної допомоги та відсутність ліків, повідомляє Укрінформ.

Про це на брифінгу сказав депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

«Інформація щодо жертв окупації потребує уточнення, бо загарбники намагалися приховати свої злочини. За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади, вони не функціонували» , - сказав Стрельник.

За його словами, доступ до ліків був обмежений, російські загарбники розграбували всі аптеки.

«Питання ліків якраз зараз стоїть найгостріше, а також госпіталізація тих мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги. Ці питання першочергові» , - підкреслив депутат.

Він нагадав, що за весь час окупації російські військові відмовляли в евакуації та прийнятті гуманітарних вантажів із ліками та продуктами для мешканців.

За даними міськради, в Ізюмі залишається близько 10 тис. жителів. Питання можливої евакуації через наближення опалювального сезону, за словами Стрельника, будуть обговорюватися на найвищому рівні, поки що такого рішення немає.

«Останнім часом вдавалося проводити так звану «тиху» евакуацію, і жінки й діти до 14 років, люди похилого віку могли виїхати. Більшість ізюмчан чекають на можливість повернутися додому. Але дійсно дуже складна ситуація з критичною інфраструктурою. Ми сподіваємося, що встигнемо зробити все можливе, щоб зима для нас не стала несподіванкою» , - зазначив депутат міськради.

Як повідомлялося, Ізюм загарбники заблокували на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена. Із 2 квітня місто було повністю захоплене.