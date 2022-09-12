ОВА: ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Луганській області

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Луганській області, повідомив глава місцевої ОВА Сергій Гайдай. Він не уточнив їхньої назви, але додав, що на звільнених територіях триває зачистка, повідомляє Новое время.

"Звільнені населені пункти є, там триває зачистка. Після остаточної деокупації Лимана – естафету переймаємо ми" , – написав він у Telegram.

Гайдай закликав місцевих жителів, які ще залишаються на окупованих територіях, при наближенні бойових дій перебувати в укриттях.

Він додав, що окупанти квапливо залишають Луганську область.

"Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки. Тепер росіяни та колаборанти відчувають те, що відчували ми. Але є одна суттєва відмінність - ми їхали з дому, а вони з «заробітків», які є пограбуваннями, в чергах на виїзд автівки з пралками та іншими речами сучасного життя, яких не має «у вєлікой держави" , - пише Гайдай.

За даними глави ОВА, у тих населених пунктах, де війська РФ залишилися, росіяни деморалізовані, готуються до поразки, хочуть «тікати і пиячити». Також у містах, де партизани підняли українські прапори, окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти.

Напередодні Гайдай повідомляв, що на тлі наступу ЗСУ окупанти та зрадники тікають навіть із населених пунктів Луганської області, які були окуповані у 2014 році.

Він також казав, що на Луганщині встановили прапор України над селом Куземівка у Сватівському районі.