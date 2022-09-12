ГУР: РФ вербує жителів Далекого Сходу та Камчатки на війну проти України
Російські окупанти вербують жителів Далекого Сходу та Камчатки на війну проти України, оскільки, на думку Кремля, вони краще адаптовані до зими, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Telegram.
У розвідці повідомляють: Кремль визнав, що у нього недостатньо коштів для приготування зимової форми для російських окупантів.
"Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки. За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", — йдеться у повідомленні.
ГУР має інформацію, що кремлівським вербувальникам вдалося залучити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.
"Як кажуть самі „новобранці“: „нам за все життя стільки не заробити“. Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальне становище бойових дій в Україні", — додали у розвідці.
За даними Генштабу, всього з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили майже 53 тис. особового складу. Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.