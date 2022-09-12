Подоляк прокоментував ракетні удари по цивільній інфраструктурі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі України 11 вересня, повідомляє Новое время.

"Маємо розуміти: Росія не вміє воювати на полі бою, тому хоче воювати з цивільними" , - написав він у Twitter.

Подоляк переконаний, що терористична атака на Харківську ТЕЦ, яка відбулася 11 вересня, — це не остання спроба РФ вдарити по критичній інфраструктурі та позбавити людей тепла та світла.

"Обов'язкова відповідь світу — ППО/ПРО для України" , — наголосив радник.

Напередодні ввечері окупанти вдарили по Харківській ТЕЦ-5 . Внаслідок цього без світла залишилися Харківська та Донецька області. Також частково без електроенергії Запорізька, Сумська та Дніпропетровська області.