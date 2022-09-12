Джерело: ЗСУ увійшли до Святогірська і проводять зачистку місцевості

Сили оборони України на Донеччині увійшли до Святогірська і проводять зачистку місцевості, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП серед військових.

Офіційних повідомлень Генштабу чи Міноборони наразі немає.

У соцмережах з'явились фото піднятого на ганку міської ради українського прапора, а також бійця Нацгвардії Віталія Марківа і написом "Ми в Святогірську".

Місто Святогірськ на Донеччині було окуповане росіянами, однак Святогірська лавра, що розташована на іншому березі річки Сіверський Донець, перебувала під контролем українських сил.