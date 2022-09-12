ОВА: окупанти вдруге за день завдали удару по Харкову
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня вдруге за день завдали удар по Харкову, повідомляє Українська правда.
"Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях".
12 вересня окупанти завдали удар по Харкову. Загинула одна людина, 6 людей отримали поранення.
Крім того, у місті тимчасово зупиняли рух метрополітену. Також у Харкові через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого пропало світло та припинено водопостачання.