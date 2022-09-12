У Кремлі заявили, що Путіну повідомляють про провали російської армії

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російське військове командування повідомляє президенту РФ про відступ армії окупантів в Україні. Відступ російської армії Пєсков назвав "перегрупуванням", повідомляє Ділова столиця.

Про це Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю радіо "Мая ".

"Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які здійснюють військові в ході "спецоперації", доповідаються верховному головнокомандувачу. Президент перебуває на постійному, можна сказати цілодобовому зв'язку і з міністром оборони (Сергієм Шойгу — "ДС"), і з усіма воєначальниками. Природно, інакше і бути не може в ході виконання "спеціальної військової операції". "Спеціальна військова операція" триває і продовжуватиметься до досягнення тих цілей, які спочатку були поставлені" , — сказав він.

Крім того, Пєсков заявив, що відгукуватися на заклик президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення переговорів Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського "передумов ніяких немає".

"Ми не вбачаємо нині жодної переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів (між Україною та РФ – "ДС")" , — розповів спікер Кремля.

Нагадаємо, у понеділок, 12 вересня, сили оборони України звільнили від російських окупантів Святогірськ Донецької області.