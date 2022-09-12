Посольство Болгарії в понеділок відновило роботу в Києві, що міністерство закордонних справ країни назвало "ще одним знаком міцної підтримки України", повідомляє Європейська правда.

Про це говорить повідомлення болгарського МЗС.

"Наша країна, яка продовжує надавати всю можливу допомогу Україні, зокрема і її громадянам, що покинули свої домівки через війну, категорично засуджує російську збройну агресію і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема і в територіальних водах" , – підкреслює відомство.

Після повернення до Києва посольство Болгарії буде очолювати тимчасовий керівник, який працюватиме з обмеженою кількістю персоналу. Також відновить роботу, але в обмеженому вигляді, консульська служба диппредставництва.

"Ідея полягає в тому, щоб поновити повноцінну роботу після повного відновлення каналів зв’язку з Болгарією" , – пояснює болгарське МЗС.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі іноземні посольства евакуювалися з Києва на захід. Наразі більшість із них відновили діяльність в українській столиці, серед останніх – посольство Ірландії.