Прокуратура: у селі на деокупованій Харківщині знайшли тіла мирних мешканців

В селі Залізничне Чкаловської територіальної громади Харківської області українські правоохоронці виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Харківської обласної прокуратури.

"Після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан.

11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них — сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне".

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.