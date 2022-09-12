Уряд повернув контроль за ліцензіями для паливного, тютюнового та алкобізнесу

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та до переліку бізнесів, яким в умовах воєнного стану необхідні ліцензії для початку діяльності, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня. Дотепер бізнес у цих сферах міг розпочати діяльність на принципах декларування.

Як зазначила перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко, рішення дозволить посилити контроль над обігом високоліквідних підакцизних товарів. Зокрема таких, що мають стратегічне значення для держави, тобто спирт та пальне, а також товарів, які мають шкідливий вплив при споживанні, передусім тютюну та алкоголю.

На переконання Міністерства економіки, такий крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.

Водночас Свириденко наголосила, що повернення ліцензування є радше винятком і уряд налаштований на політику дерегуляції.

"З початку широкомасштабної агресії ми перевели понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип. Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти" , – повідомила вона.

Згідно з рішенням уряду, ліцензування повертається для бізнесу, який хоче провадить діяльність у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом.

Також зміни стосуються виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та діяльності з виробництва, торгівлі та зберігання пального.