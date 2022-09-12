Кулеба назвав ключовий меседж України на новій сесії Генасамблеї ООН

На новій, 77-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка має відкритися у вівторок, Україна просуватиме тезу, що розв’язана Росією повномасштабна війна стосується усього світу, повідомляє Європейська правда.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону в понеділок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ключовий меседж України полягатиме в тому, що та війна, яку розв'язала Росія проти України, насправді стосується кожного у світі. І в цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності" , – зазначив він.

На думку глави МЗС, "весь світ має об'єднатися довкола однієї мети – не допустити, щоб велика держава, постійний член Ради Безпеки ООН зміг безкарно порушити кордон іншої держави і нав'язати їй свою волю".

"Тому що, якщо Росії вдасться це в Україні (ми знаємо, що їй не вдасться, але якщо це вдасться), то її приклад наслідують інші гравці у світі. Тому світ має об'єднатися, щоб допомогти Україні перемогти" , – наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, на новій сесії Генасамблеї ООН буде також обговорюватися питання зловживання Росією правом вето в Раді Безпеки.

"Юридично стримати (Росію) в цьому праві неможливо, так прописаний Статут ООН, але, безумовно, в кулуарах і на різних зустрічах говоритимуть, зокрема, і про майбутнє права вето в ООН – яким воно має бути для того, щоб була справедливість, для того щоб ніхто не міг ним маніпулювати" , – зазначив він.

77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкривається у вівторок. Її головною подією стане тиждень високого рівня (триватиме 20-26 вересня), в якому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.

Як повідомлялося, Сполучені Штати оголосили про підтримку реформи Ради Безпеки ООН – зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето. Ці питання вони планують обговорити в межах сесії Генасамблеї.