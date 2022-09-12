Зеленський розповів про стратегію Росії і назвав умову для переговорів

Президент Володимир Зеленський наголосив, що з країни-терориста Росії не можна знімати санкції та домовлятися з нею, доки російські окупанти не залишать територію України, повідомляє Новое время.

Свою думку він висловив в інтерв'ю CNN, опублікованому у Facebook глави держави в понеділок, 12 вересня.

"Не можна знімати санкції, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не підуть з нашої території… Все, що після цього, — на рівні президентів усіх країн, будь-яких інституцій… можна говорити про санкційну політику, зняття тих чи інших інших санкцій, репарації, відшкодування коштів... Це точка, з якої знову починається нова історія" , - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, як діє агресор: захоплення частини території, далі — замороження конфлікту, домовленості, Росія нарощує сили і продовжує просуватися вперед та ставить ультимативні умови:

«Вся стратегія — повільна вечеря… Потроху з'їдати тебе. Такий російський канібалізм».

Також президент сказав, що Україна продовжуватиме потроху йти вперед і «по-іншому говорити з ними [ворогом] не буде». Він зазначив, що деякі країни можуть підштовхувати Київ до Мінського процесу, і наголосив, що дипломатичне рішення і Мінськ-2, Мінськ-5 чи Мінськ-10 — це різні речі.

"[Мінськ] — порожній папірець, щоб дати Росії відпочити перед наступним вторгненням" , — додав він.

На тлі стрімкого контрнаступу ЗСУ на сході України міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що Москва «не відмовляється» від переговорів із Києвом.

Наприкінці червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мирний договір із Росією можливий, коли Україна відновить свою територіальну цілісність. Глава переговорної делегації з Росією Давид Арахамія повідомляв, що Україна зможе відновити переговори з РФ, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу і коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.