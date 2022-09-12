Маляр: ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території

Українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

Масштабний контрнаступ українських військових у Харківській області розпочався на початку вересня. На сьогодні ЗСУ звільнили майже всю Харківську область, а також кілька населених пунктів у Донецькій області.

Крім того, останніми днями Україна повернула контроль над низкою населених пунктів у Херсонській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Також раніше повідомлялося, що українські військові у вересні деокупували вже близько 40 населених пунктів у Харківській області і в кількох місцях вийшли на кордон з Російською Федерацією.