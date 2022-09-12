ОВА: Україна, як і раніше, контролює 45% Донецької області

Незважаючи на всі зусилля російських військових, Україна, як і раніше, контролює 45% Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що це з огляду на те, що Маріуполь та Волноваха — це не зайняті, а знищені ворогом міста.

"Донеччина - одна з найбільших областей, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, але контроль, незважаючи на всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не зайняті ворогом міста, а знищені міста" , - заявив Кириленко.

У понеділок, 12 вересня, українські військовослужбовці встановили прапор України над Святогірською міськрадою Донецької області, згідно з фотографіями у соцмережах.