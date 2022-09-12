Зеленський змінив своїх представників у Раді та Конституційному суді
У понеділок, 12 вересня, президент Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського з посади представника у Конституційному суді та призначив його представником у Верховній Раді. Представником глави держави в КСУ призначено Сергія Дембовського, повідомляє Ділова столиця.
Відповідні укази оприлюднено на сайті президента.
Так, №644/2022 Федора Веніславського було звільнено від виконання обов'язків представника президента в Конституційному суді.
Указом №645/2022 Веніславського призначено представником президента у Верховній Раді.
Указом №646/2022 Сергія Дембовського призначено представником президента в Конституційному суді України.
Як повідомлялось, 19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ. Пізніше президент підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.