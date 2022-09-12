У Франції росіянин побив двох українок: у МЗС взяли справу на контроль

У неділю, 11 вересня, увечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен росіяни напали на двох жінок з України, які слухали українську музику, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив віцепрезидент Спілки українців Франції Володимир Когутяк.

"Двох українських дівчат побили росіяни за те що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайдено" , — зазначив він.

За інформацією місцевого видання Monaco-Matin, постраждалі – Аліна та її мати Олена з Ізюма Харківської області. Вони виїхали до Франції 19 квітня, коли місто було під російською окупацією.

Як розповіла Аліна, вони з матір'ю прогулювалися набережною та слухали українську музику з телефону. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків.

"Один із чоловіків побіг на нас. Він ударив мене в обличчя. Я впала на землю, і він ударив мене. Він ударив мою матір тричі" , – згадує дівчина.

Лікарі діагностували у Олени зламаний ніс, а у Аліни – біль у ногах та голові.

За словами Аліни, нападник був росіянином: "Коли він заговорив, ми зрозуміли".

Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок.

"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані" , — написав він у Facebook.

Як повідомлялось, наприкінці серпня у німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, який відвідують діти-біженці з України, а також будинок біженців.