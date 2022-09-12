Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах енергетики

Президент Володимир Зеленський назвав одну з причин, чому Росія наносить удар по об’єктах енергетичної інфраструктури, за його словами, таким чином загарбники хочуть завадити експорту української електроенергії до країн Європи, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського.

"Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни".

З іншого боку, сказав президент, удари окупантів, це ознака відчаю загарбників. За його словами, так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області.

"Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури" , - підкреслив очільник держави.

Зеленський переконаний в необхідності визнання Росії державою-терористом, а посилення санкцій. Крім того, необхідно збільшити допомогу нашій країні, а також прискорити надання систем ППО.

В результаті одного з наймасовіших ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури 11 вересня без світла залишалися сотні тисяч українців.