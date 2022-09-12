Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

Нагадаємо, 3 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перемовини з Вірменією рухаються у бік врегулювання конфлікту. Протягом декількох місяців країни можуть підписати мирний договір.