Вірменія проситиме допомоги у РФ та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном

На тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки. Під час зібрання вирішили просити допомоги у Росії та ОДКБ, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Засідання відбулося уночі 13 вересня та пройшло під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Участь у ньому також взяли президент Ваагн Хачатурян і глава Національних зборів Ален Симонян.

Члени Радбезу обговорили подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Схвалили рішення офіційно звернутися до Росії з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, а також до Організації договору про колективну безпеку та до Ради Безпеки ООН" , - пишуть журналісти.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

До слова, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично одразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну.

Глава вірменського уряду скаржився та говорив про "провокаційні, агресивні" дій збройних сил Азербайджану, які "супроводжувалися обстрілами з артилерійської та великокаліберної вогнепальної зброї".

На цьому Пашинян не зупинився та зробив заяву про "важливість адекватної реакції міжнародного співтовариства". Наприкінці розмови сторони домовилися бути на зв'язку щодо загострення на кордоні.

Опісля прем'єр-міністр Вірменії зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону.