Блінкен: Іран зробив крок назад від укладення ядерної угоди

Висловлена Іраном позиція на переговорах з відновлення ядерної угоди - це крок назад. США не поспішатимуть приєднуватися до неї за будь-яку ціну, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час перебування у Мехіко.

Посадовець зазначив, що впродовж останніх тижнів було усунуто певні прогалини.

"Іран відійшов від деяких сторонніх вимог, не пов’язаних безпосередньо зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД, що неформально називається Іранською ядерною угодою - ред.)" , - сказав Блінкен.

За його словами, "відповідь Ірану на пропозиції ЄС стосовно ядерної угоди є кроком назад, і це робить малоймовірним досягнення домовленості в близькій перспективі".