Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту на кордоні

В Азербайджані зробили офіційну заяву щодо загострення ситуації на кордоні. Там стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується" , - зазначили в Міноборони Азербайджану.﻿

Там також вказали, що у відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.

"Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту" , - додали у Міноборони.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

До слова, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично одразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Опісля він скликав Радбез, у ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії та ОДКБ.