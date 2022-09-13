ISW: Ворожі війська залишили оперативно важливий пункт на Херсонщині
За даними Інституту вивчення війни (ISW), проросійські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області, повідомляє Українська правда.
Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України.
Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.
Як зазначає ISW, Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини.
Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.
Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання і здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.
У Генштабі України повідомили, що російське військове командування призупинило відправку нових, уже сформованих підрозділів в Україну.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.
- Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні втрати росіян і загальне погіршення морального стану.
- Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.
- Українські війська продовжували обстрілювати російські військові об’єкти та позиції в Херсонській області.
- Повернення Україною Ізюма, ймовірно, погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів уздовж траси Ізюм-Слов’янськ.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
- Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.