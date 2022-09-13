ISW: Ворожі війська залишили оперативно важливий пункт на Херсонщині

За даними Інституту вивчення війни (ISW), проросійські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області, повідомляє Українська правда.

Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

2 days ago rumors surfaced that DNR forward troops in #Kherson left their forward positions in #Kyselivka & moved back toward Dnipro river bank. Sat image from 09-09 shows that indeed most vehicles left their positions.only 4 vehicles(damaged?) remain in their forward position. pic.twitter.com/p9KOHo1vnI — NLwartracker (@NLwartracker) September 11, 2022

Як зазначає ISW, Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини.

Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання і здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.

У Генштабі України повідомили, що російське військове командування призупинило відправку нових, уже сформованих підрозділів в Україну.

Ключові висновки аналітиків ISW: