Генштаб: ЗСУ відбили атаки РФ у семи населених пунктах

Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, двадцять п’ять авіаційних ударів, здійснили одинадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ﻿.

"Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне" , — зазначили в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області;

на Харківському напрямку — в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська;

на Краматорському напрямку — у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку — у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина;

на Авдіївському напрямку — населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку — поблизу Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки;

на Запорізькому напрямку — у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 23 вильоти.

"Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях" , — зазначили у відомстві.

За інформацією Генштабу, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція "Зоопарк", артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами.