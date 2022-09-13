Генштаб: Росія вже втратила понад 53 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2175 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,
- артилерійських систем – 1279 (+10) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 165 (+3) од,
- літаків – 244 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
- крилатих ракет ‒ 233 (+17),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.