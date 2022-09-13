Генштаб: Росія вже втратила понад 53 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила понад 53 тис. військових
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2175 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1279 (+10) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 165 (+3) од,
  • літаків – 244 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 233 (+17),
  • кораблів/катерів  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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