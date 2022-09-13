Генштаб: Росія вже втратила понад 53 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2175 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,

артилерійських систем – 1279 (+10) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засобів ППО ‒ 165 (+3) од,

літаків – 244 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),

крилатих ракет ‒ 233 (+17),

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.