Азербайджан заявив про режим припинення вогню з Вірменією – ЗМІ

Азербайджанське незалежне видання Trend İnformasiya Agentliyi повідомило про відновлення режиму припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією, повідомляє Українська правда.

ЗМІ повідомляє, що "після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану" було досягнуто о 09:00 режиму припинення вогню.

Згодом, за даними видання, "збройні сили Вірменії знову порушили домовленість, продовживши провокації". Але з 09:15 режим припинення вогню було відновлено.

На сайті Міноборони Азербайджану інформації про припинення вогню немає. Також відсутня така інформація на сайті Міноборони Вірменії та на сайті прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Міноборони Вірменії повідомило, що станом на 8:00 ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану "істотно не змінилася".

Дослівно Міноборони РВ:

"Противник продовжує використовувати артилерію, міномети, БПЛА та великокаліберну зброю в напрямах Варденіса, Сотка, Артаніша, Ішханасара, Горіса і Капана, завдаючи ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі. На деяких ділянках кордону також продовжуються позиційні бої, противник не припиняє спроби просування".

АМІ "Новини Вірменія" з посиланням на Міноборони повідомило, що вірменська сторона внаслідок конфлікту має загиблих і поранених.

Національні Збори Вірменії вранці 13 вересня вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

На 11:00 у парламенті заплановано виступ прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо ситуації на кордоні.