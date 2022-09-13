Верещук розповіла, скільки українців залишаються на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців﻿. Про це повідомила в ефірі національного телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Ділова столиця.

"Мені відомо, що майже 300 тис. перебувають на Донеччині. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тис. перебувають на Херсонщині. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. – у Запорізькій області, а також розуміємо, що нині частина Харківської області звільнена, і більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів" , — зазначила вона.

Загалом, за її оцінками, на окупованих територіях залишаються майже 1-1,2 млн українців.