Прогноз ICU: У 2023 році ВВП зросте на 4%, а курс досягне 45 грн за долар

За даними макропрогнозу інвесткомпанії ICU, економіка України у 2023 році продемонструє відновлення на рівні лише 4%, за умови, що військова ситуація суттєво не зміниться, повідомляє ЛігаБізнес.

В ICU вважають, що ВВП України знизиться на 32% у 2022 році, після чого має відбутися незначне відновлення на 4% у 2023. Тенденція економіки України в найближчому майбутньому буде майже L-подібною.

Аналітики зазначили, що інфляція сповільниться на початку 2023 року і за підсумками наступного знизиться до 24% із 30% цього року. Вони додали, що інфляція, як і очікувалося прискорилася, але не вийшла з-під контролю.

До кінця 2023 року можуть знадобитися додаткові раунди девальвації гривні для боротьби з надлишковим попитом на іноземну валюту. За прогнозом, курс долара за підсумками цього року сягне 40 грн за долар, а у 2023-му - 45 грн за долар.

Міжнародні резерви, за оцінкою ICU, знизяться з $23 млрд цього року до $19 млрд наступного.

Найближчими роками економіка України залежатиме від міжнародної фінансової допомоги. Зовнішнє фінансування може досягти $30 млрд у 2022 році, але надходження допомоги скоротиться у 2023.

ICU прогнозує, що українській економіці знадобиться мінімум $20 млрд у 2023 році для підтримки стабільної роботи, і значна частина цієї суми надійде від МВФ.