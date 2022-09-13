"Зерновий коридор": з українських портів вийшов черговий караван суден

З українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» до країн Азії та Європи вийшли ще 7 суден з 151,5 тис. тонн агропродукції, повідомляє Мінінфраструктури﻿.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Стільки само суден зайшло під нове завантаження українським продовольством.