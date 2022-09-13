ГУР: РФ намагається викупити у країн Центральної Азії снаряди до радянської артилерії
Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Насамперед РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зокрема Росія зверталася до Таджикистану із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану, зазначили в ГУР.
Окрім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із ЗС Росії та взяти участь у війні проти України.
Також розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. Там пропонують підписати контракт із ЗС Росії або однією з приватних військових компаній. Повідомлення з такими пропозиціями надходять випускникам військових училищ або колишнім військовим та співробітникам МВС.