ГУР: РФ намагається викупити у країн Центральної Азії снаряди до радянської артилерії

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Насамперед РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки.

Зокрема Росія зверталася до Таджикистану із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану, зазначили в ГУР.

Окрім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із ЗС Росії та взяти участь у війні проти України.

Також розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці. Там пропонують підписати контракт із ЗС Росії або однією з приватних військових компаній. Повідомлення з такими пропозиціями надходять випускникам військових училищ або колишнім військовим та співробітникам МВС.